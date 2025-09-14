Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için sürdürdüğü denetimler sırasında Alaşehir'deki bazı bağlarda yasaklı tarım ilacı kullanıldığını belirledi. Durum üzerine hemen harekete geçen ekipler, toplanmış olan üzümleri olası bir olumsuzluğa karşı kazılan çukura gömdü. İmha işlemi, üzümlerin üzerine kireç dökülerek tamamlandı.

Toplam 6 Ton Üzüm İmha Edildi

Yapılan denetimlerde, yasaklı ilaçlama yapılan toplam 12 dekarlık alanda yetiştirilen 6 ton üzümün tamamı, ekipler tarafından güvenli bir şekilde imha edildi. Bu operasyon, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması yönündeki kararlı duruşu bir kez daha ortaya koydu.