Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde trafik kontrolü sırasında yaşanan kaza sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Görevi başında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Uzman Çavuş'un şehit haberi, ailesini, yakınlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Görev başında şehit oldu

Kaza, Kütahya-Gediz kara yolunda dün 11.30 sıralarında meydana geldi. Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Göynükören kavşağı yakınlarında bir uygulama noktasında görev yapıyordu. Bu sırada, Abdullah D. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Uzman Çavuş Yeşil'e çarptı ve şarampole yuvarlandı. Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Uzman Çavuş Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. ise gözaltına alındı.

Baba ocağında helallik alındı

Şehit Uzman Çavuş Yeşil’in naaşı, Kütahya'daki işlemlerinin ardından memleketi Manisa'ya getirildi. İlk olarak Salihli Devlet Hastanesi morgunda bekletilen şehit cenazesi, daha sonra Güneş Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Cenaze, dualar eşliğinde Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ne nakledildi. Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tören alanında duygusal anlar yaşandı. Şehit Yücel Yeşil’in bir yıl önce babası Ahmet Yeşil'i kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Mukaddes Yeşil, boşandığı eşi Özlem Uygun ve 3 yaşındaki oğlu Yağız Efe Yeşil, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ailenin acısı, alanda bulunan herkesi derinden etkiledi. Acılı ailenin taziyelerini ise şehidin ağabeyi Fikret Yeşil kabul etti.

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in cenazesi, öğle namazını müteakip mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Bayramşah Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bu acı vedanın yanı sıra, şehidin boşandığı eşi Özlem Uygun'un hamile olduğu ve 2 gün sonra ikinci çocuklarını bekledikleri bilgisi, yürekleri bir kez daha dağladı. Şehit Yeşil, geride gözü yaşlı bir aile ve henüz doğmamış bir bebek bıraktı.