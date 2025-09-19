Son Mühür - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Manisa’da düzenlenen törende, birlik ve beraberlik mesajları verildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi ve tören burada devam etti.

Protokol ve vatandaşlar meydanda buluştu

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programa; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, protokol üyeleri, askeri erkan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu ve şiirlerle anlamlı anma

Törende, Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Öğrencilerden şiir, halk danslarından gösteri

Murat Germen Ortaokulu öğrencisi Mahmut Keskin’in ‘Gaziler Günü’, Zeynep Türkyılmaz’ın ise ‘Gaziler’ adlı şiirleri seslendirmesinin ardından program, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisiyle sona erdi.