Son Mühür - Ege’nin kalbinde tarım ve hayvancılığın geleceğini şekillendiren büyük buluşma başladı. 100’e yakın firma ve 250’den fazla marka, Saruhanlı’da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Günleri’nde en son teknoloji ürünleriyle üreticilerle buluştu.

Açılış töreninde geniş katılım

Saruhanlı Belediyesi ev sahipliğinde, EFR Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Saruhanlı Tarım ve Hayvancılık Günleri, 18-21 Eylül tarihleri arasında Saruhanlı Kapalı Pazar Yeri’nde ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik, 5 bin metrekarelik alanda düzenleniyor ve her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Açılış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serdar Mersinli, Saruhanlı İlçe Tarım Müdürü Ali Tunçel ve EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal katıldı.

“Üzümün başkentinde tarihi bir adım”

Saruhanlı’nın üzümün başkenti olduğunu vurgulayan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, fuarın geleneksel hale geleceğini belirterek, “Bu fuar ilçemize çok yakıştı. Gelecekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanındayız” dedi.

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar ise tarımda teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemine değinerek, “Saruhanlı yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da tarım ve ihracat merkezlerinden biri. Bu fuar çiftçilerimizin ufkunu açacak” ifadelerini kullandı.

“Sözümüzü tuttuk, fuarı hayata geçirdik”

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, fuarın seçim döneminde verdikleri sözlerden biri olduğunu hatırlatarak, “Bugün ilçemiz tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu fuar yalnızca bir organizasyon değil; üreticimizin emeğine açılan bir vitrin. Şimdi sırada kalıcı bir fuar alanı kazandırmak var” diye konuştu.

Tarım geleceğe yatırımdır

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, fuara 100’e yakın firma ve 250’den fazla markanın katıldığını belirterek, “Bu organizasyon yalnızca sergi değil; bilgiyle üretimi, teknolojiyle emeği buluşturan bir platform. Unutmayalım, toprağa yatırım geleceğe yatırımdır” dedi.

Sektörün en yeni teknolojileri sergilendi

Fuar kapsamında tarım makineleri, tohum ve gübre teknolojileri, hayvancılık ekipmanları, sulama ve sera sistemleri, organik tarım ürünleri ve tarım dronları gibi birçok yenilikçi ürün yer aldı. Çiftçiler ve sektör profesyonelleri, ürünleri inceleyerek iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Yoğun ilgiyle başladı

Etkinliğin ilk saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerden çok sayıda çiftçi ve sektör temsilcisi fuar alanını ziyaret etti. Standlarda sergilenen yenilikçi çözümler, hem üreticilerden hem de ziyaretçilerden tam not aldı.