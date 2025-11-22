Manisa’nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında zeytin toplama işçisi Gülcan Gökçebak (38) yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay, Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresinde, Gökçeahmet rampasında gerçekleşti.

Dört araç birbirine girdi

Kazaya iki kamyon, bir kamyonet ve 45 NF 985 plakalı bir traktör karıştı. Traktördeki zeytin işçilerini taşıyan araçta bulunan Gökçebak olay yerinde hayatını kaybetti. Traktördeki diğer üç işçi ile kamyonette bulunan beş işçi yaralandı.

Yaralıların durumu ciddi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, olayın oluş nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.