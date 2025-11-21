Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe ziyaretleri kapsamında bu hafta Kula’da muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve CHP İlçe Başkanı Eser Çınar eşlik etti.

“Vatandaşın emanetçisiyiz, şeffaflık önceliğimiz”

Toplantıda konuşan Başkan Dutlulu, 2019’da Akhisar’da başlayan şeffaf belediyecilik anlayışını Büyükşehir Belediye yönetiminde de sürdürdüklerini vurguladı. “Bizler vatandaşın emanetçisiyiz. Harcadığımız tüm bütçe vatandaşın bütçesi. Bu nedenle attığımız her adımı açık şekilde anlatıyoruz. Sahadan hiç kopmadık; muhtarlarımız ve sivil toplum örgütleriyle güçlü bir iletişim kurduk. Belediyeciliğin temelinde sahada olmak ve doğru bilgiyi yerinde almak vardır” dedi.

Kula’ya iki büyük proje: Otogar ve TMO tesisi

Başkan Dutlulu, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili önemli müjdeler verdi: “Otogarın sözünü verdik, yapacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi tesisini de bu yıl içinde bitireceğiz. Her iki proje de 2026 yılında Kula’ya kazandıracağımız büyük yatırımlar arasında yer alıyor.”

Altyapı çalışmaları hızlandı

Kula’da yürütülen çalışmaları da anlatan Başkan Dutlulu, şu bilgileri paylaştı: “Bu yıl Kula’da 60 kilometrenin üzerinde soğuk asfalt çalışması tamamlandı. Kilit parke çalışmaları 100 bin metrekareyi geçti. Altyapı eksiklerini gidermek için MASKİ ekiplerimizle birlikte yoğun bir program yürütüyoruz. İlçedeki su sorunlarının farkındayız, tüm ekiplerimizle çözüm için sahadayız.”

“Ayrım yok, öncelik hizmet”

İlçe ve Büyükşehir belediyeleri arasında geçmiş yıllarda yaşanan uyumsuzluğun Manisa’ya zarar verdiğini belirten Başkan Dutlulu, “Bizde ayrım yok. İlçe belediyesi–Büyükşehir belediyesi çekişmesi yaşanmayacak. Tek önceliğimiz Kula’ya ve Manisa’ya en doğru hizmeti götürmek. Yeter ki bize güvenin” ifadelerini kullandı.

Ortak akıl mesajı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Sorunları bire bir dinlemek ve ortak akılla çözüm üretmek için bu buluşmalar çok kıymetli” dedi.

Esnaf ziyaretiyle program tamamlandı

Toplantının ardından Başkan Dutlulu, Kula esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Esnafımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz; sorunlara hızlı şekilde müdahale edeceğiz” dedi.