Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D-300 karayolunda trafik bir süre durdu.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Yavuz yönetimindeki 34 CZB 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Bedrettin K. yönetimindeki 45 SA 7066 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Bir yolcu yaşamını yitirdi

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Hikmet Akbağ ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Can Hastanesi’ne kaldırılan Akbağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Abdullah Y. ve araçta bulunan Sultan Ç. ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Trafik akışı yeniden sağlandı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.