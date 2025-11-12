Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Çin, yaşamını yitirmişti.

Gördes’te askeri tören düzenlendi

Gazi Çin için Gördes Merkez Ulu Camii’nde öğle namazının ardından askeri tören düzenlendi. Törene, ilçedeki resmi protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol ve vatandaşlar taziye için bir aradaydı

Cenaze törenine Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Merkez Komutanı Hava Müht. Tahrip Komutanı Albay Bora Uzunlar ile birliğe bağlı rütbeliler ve kamu kurumları temsilcileri katıldı. Tören sırasında protokol üyeleri, merhum Çin’in ailesine başsağlığı diledi ve rahmet temennisinde bulundu.

Salur Mahalle Mezarlığı’nda son yolculuk

Askeri törenin tamamlanmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Çin’in cenazesi, Salur Mahalle Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.