Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Manisa’nın Salihli ilçesi Karapınar Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki M.B. yönetimindeki 35 HGK 30 plakalı kamyonet, Salihli–Gölmarmara Karayolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç hurdaya döndü

Kamyonet, yolda birkaç kez takla attıktan sonra tarlaya savrularak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu iyi

Kazada hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan sürücü M.B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle yolun bir bölümünde kısa süreli trafik aksarken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.