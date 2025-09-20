Son Mühür - Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projeleri düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların uygun fiyatlarla sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayacak projeler, merhum Ferdi Zeyrek’in anısına da atfedildi.

Sosyal belediyecilik örneği

Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin açılışı yapıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kente kazandırılan Kent Lokantası’nda vatandaşlar, 50 TL karşılığında dört çeşit yemekten faydalanabilecek. Halk Mandıra sayesinde süt ve süt ürünleri, Halk Ekmek aracılığıyla da sofraların vazgeçilmezi ekmek, uygun fiyatlarla Turgutlulu vatandaşlara ulaştırılacak.

İlk yemekleri Başkan Akın ikram etti

Açılış törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu katıldı. Açılışın ardından Başkan Akın ve beraberindekiler, Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı ziyaret ederek hazırlanan ilk yemekleri vatandaşlara ikram etti.

“Ferdi Başkanımızın sözünü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”

Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu Başkanımızla İstanbul’da başlayan Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra projelerini, rahmetli Ferdi Başkanımızla birlikte Manisa’nın tüm ilçelerinde hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Ne yazık ki birkaç ilçede Ferdi Başkanımıza nasip olmadı. Ancak bugün Besim Dutlulu Başkanımızla birlikte o sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Projelerimiz hem Ferdi Başkanımızın anısını yaşatmak hem de hemşehrilerimize ucuz, sağlıklı ve hijyenik gıdayı ulaştırmak adına önemli bir adım.”

“Manisa sevdalısının hayalleri gerçekleşiyor”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de törende yaptığı konuşmada, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak şu ifadeleri kullandı: “Ferdi Başkanımız her konuşmasına vatan, millet ve Atatürk sevgisini vurgulayarak başlardı. Manisa aşığıydı. Büyük hayalleri ve projeleri vardı. Yol arkadaşları olarak bizler, Ferdi Başkanımızın verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Turgutlu’muza hayırlı olsun.”