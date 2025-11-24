Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye uçması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Aracın takla atarak ters döndüğü kazada, biri henüz 1 yaşında bebek olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salihli-Alaşehir Yolu’nda direksiyon hakimiyeti kayboldu

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolunun Köseali Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, Salihli’den Alaşehir istikametine doğru ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki refüjü aşan otomobil, boş bir tarlaya uçarak ters vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle araçta ciddi hasar oluştu.

Beş yaralı hastaneye kaldırıldı: Bebek yolcu şans eseri kurtuldu

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta bulunan ve yaralananlar arasında sürücü H.A.’nın yanı sıra yolcular S.K. (65), A.A. (26), K.A. (22) ve 1 yaşındaki Y.E.A. bulunuyordu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ulaştı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, hepsi ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Yetkililer, yaralı 5 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kaza ile ilgili olarak detaylı soruşturma başlatıldı.