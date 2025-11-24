Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilirkişi raporu, Zeyrek'in evindeki havuzun proje aşamasında süs havuzu olarak onaylanmasına rağmen yüzme havuzu olarak inşa edildiğini gözler önüne serdi. Raporda, havuzun teknik aksamındaki ihmaller zinciri ve ölümden bir gün önce gelen tehlike uyarısının bayram telaşı nedeniyle Zeyrek'e iletilmediği bilgisine yer verildi.

Manisa yasa boğulmuştu

Yunusemre ilçesindeki konutunda 6 Haziran akşamı trajik bir şekilde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da yaşam mücadelesini kaybetmişti. Başkanın vefatının ardından başlatılan detaylı soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villadaki havuz boşaltılarak çevresi ve makine dairesi güvenlik çitleriyle kapatıldı. Aile, daha sonra havuzun üzerini kapatarak alanı Zeyrek’in çocukları için oyun alanına dönüştürdü.

3 kişi tutuklanıp biri serbest bırakıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi olarak ifade verdi. Soruşturma aşamasında; havuzun inşaat kalıplarını yapan Z. M., yapımında görev alan M.Y.P., enerji odasındaki elektrik aksamlarını standartlara aykırı monte ettiği iddia edilen Naim B. ve hatalı montaj yaptığı belirtilen Halim İ. gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zafer M., Naim B. ve Halim İ. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Asli ve tali kusurlular ortaya çıktı

Soruşturmanın seyrini değiştiren, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi alanlarından 5 akademisyenin oluşturduğu heyet tarafından hazırlanan uzman raporu 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda, havuzun enerji odasının standartlara uygun olmadığı, elektrik ve motor aksamlarının hatalı monte edildiği, bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu kaydedildi. Kusur durumlarında farklılıklar olduğunun vurgulandığı raporda, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek altı kişinin daha tespit edildiği bildirildi. Bu rapor doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Müteahhide kusur atfedilmedi

Beş kişilik uzman heyetinin hazırladığı rapora göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan isimlerden, havuzun elektrik ve motor düzeneklerini standartlara aykırı monte ettiği ileri sürülen Naim B. ile arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı öne sürülen Halim İ. asli kusurlu olarak belirlendi. Ancak, aynı dosyada tutuklu bulunan Zafer M.'ye (inşaat kalıpçısı) kusur atfedilemediği için bu şüpheli serbest bırakıldı.

15 yıla kadar hapis talebi

Uzman raporunun tamamlanmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplam 19 kişi hakkında işlem yaptı. Yunusemre Belediyesi Yapı Kullanım İzin Belgesi biriminde görevli Ömer T. ve Murat S. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Toplanan deliller, ifadeler ve bilirkişi raporlarına dayanarak, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Havuzun elektrik ve motor tesisatını kuran Naim B. ve tamirini yapan Halim İ.; site güvenlik görevlisi Ahmet S.; havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.; motor bobinaj firması sahibi Hakan A.; elektrik dağıtım firması görevlisi Murat E.; yapı denetim firmasında görevli mühendisler Rezan A., Hilmi Ş. ve Mustafa Ç.; müteahhit firma yetkilisi Metin G. hakkında, hem Ferdi Zeyrek'e hem de ona müdahale ederken yaralanan eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik "Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan, soruşturma sürecinde kusur izafe edilemeyen A.A., Zafer M., M.Y.P., S.P., Ş.İ.T., M.S., E.T., H.S. ve H.A. olmak üzere 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame kapsamında, 2’si tutuklu toplam 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

Proje ihlalleri ve kaçak akım rölesi skandalı

İddianamede yer alan bilirkişi raporu, önemli mevzuat ihlallerini de ortaya koydu. Buna göre, evin önündeki yüzme havuzunun projesini bizzat mimar Ferdi Zeyrek'in A4 kağıdına kendi eliyle çizdiği ancak yüzme havuzu yerine süs havuzu olarak onay aldığı tespit edildi.

Ayrıca, inşaat denetiminden sorumlu özel yapı denetim firması ve elektrik dağıtım şirketi tarafından hazırlanan raporlarda havuz tesisatının mevzuata uygun olduğuna dair uygunluk onayı verildiği saptandı. Ancak iddianamede, havuz ve enerji odasındaki kaçak akım rölesinin bozuk olduğu ve daire girişlerindeki diğer kaçak akım rölelerinin de sonradan söküldüğünün tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Bayram telaşı ihmale neden oldu

Rapora göre, olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştuğu belirlendi. Su kaçağı üzerine dalgıç pompasıyla tahliye yapılırken elektrik panosundaki şartelin sürekli attığı da rapora yansıdı. Durumun, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.'ye bildirildiği; Yalçın Ö.'nün ise motorun yanmış olabileceği uyarısında bulunarak kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini söylediği kaydedildi. Ancak site güvenlik görevlisi Ahmet S.'nin, bu kritik uyarıyı bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği iddianamede yer aldı. Olay günü ikizleriyle havuza giren Zeyrek'in, suyun bulanık olmasından rahatsızlık duyduğu ve üstünü değiştirdikten sonra makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.