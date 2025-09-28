Manisa'nın Salihli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Feci kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında yaşandı. Karşı şeride geçen otomobil, hızla gelen bir kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazanın ardından otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetteki 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Yolda trafik tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, ekiplerin çalışması sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.