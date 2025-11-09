Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi, elim bir trafik kazasıyla sarsıldı. Zeytin toplamak üzere eşiyle birlikte tarlaya gitmekte olan emekli öğretmen Selçuk Altuncu (65), kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Akşamüstü saat 17.15 sularında meydana gelen bu elim olay, bölge halkı ve Altuncu ailesi için derin bir üzüntü kaynağı oldu. Emeklilik yıllarını doğayla iç içe geçiren ve bölgede sevilen bir isim olan Altuncu’nun ani vefatı, tüm ilçeyi yasa boğdu.

Yol verme manervası ölümle sonuçlandı

Kaza, Karaköy Mahallesi'nin kırsal kesimindeki yolda gerçekleşti. Selçuk Altuncu’nun, kullandığı traktörle karşı yönden gelen bir araca yol vermek isterken direksiyon hâkimiyetini kaybettiği öğrenildi. Kontrolden çıkan tarım aracı, yol kenarına doğru savrularak şiddetli bir şekilde devrildi. Traktörün ters dönmesiyle birlikte Altuncu, aracın altında kalarak sıkıştı. Altuncu’nun yanında bulunan eşi ise mucizevi bir şekilde kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Kazanın hemen ardından çevredekiler durumu fark ederek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası sonuçsuz kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Selçuk Altuncu’yu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İtfaiye erleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu traktörün altından çıkarılan Selçuk Altuncu'nun maalesef olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahale çabalarına rağmen Altuncu’nun hayatını kaybettiğinin kesinleşmesi üzerine, Altuncu’nun cansız bedeni, kaza yerinde Jandarma tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Bölge Jandarma Komutanlığı, kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Traktör kazaları, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu tür kırsal bölgelerde maalesef sıkça rastlanan ve can kaybına yol açan önemli risk faktörlerinden biri olmaya devam ediyor.