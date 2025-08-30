Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, can kaybı ve çok sayıda yaralıyla sonuçlandı. Kula'dan Salihli istikametine seyir halinde olan S.T. (24) idaresindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon ile Abdülbaki Ö.'nün (47) kullandığı 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araç, Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. Olay yerine hızla çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza sonrası olay yerinde yaralılar için adeta bir seferberlik başlatıldı. Hafif ticari araçta bulunan Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) olmak üzere toplam dokuz kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, Salihli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ne var ki, ağır yaralı olan Yeter B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan B.D. ve M.C.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Korkunç kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza anının nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla araçlarda ve çevrede detaylı bir inceleme yapıldı. Kazaya karışan her iki aracın sürücüleri, S.T. ve Abdülbaki Ö., ifadelerinin alınması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin aydınlatılması için teknik ekiplerin de olay yerine sevk edildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.