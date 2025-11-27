Son Mühür - Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda gerçekleştirilen program, yoğun katılımla yapıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü Tuğrul Keskin üstlendi. Suavi, geçmişten bugüne uzanan sohbetinde yaşam deneyimlerini, unutulmaz anılarını, sanat yolculuğunu ve geleceğe dair düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

“Edebiyat ve şiir yaşamın parçası olmalı”

Söyleşi sırasında edebiyat ve şiirin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken Suavi, bu alanlardan uzak kalmanın insanın kendini tamamlamasını zorlaştırdığını ifade etti. Sanatçı, etkinliğin soru-cevap bölümünde izleyicilerin sorularını yanıtladı ve programı enstrümansız olarak seslendirdiği şarkısıyla tamamladı.

Protokolden yoğun katılım

Programa MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Teşekkür ve hatıra buluşması

Etkinliğin sonunda Suavi’ye çiçek ve hediyeler takdim edildi. Program, sanatçının sevenleriyle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.