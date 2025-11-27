Son Mühür - Turgutlu Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eski Belediye Binası’nda gerçekleştirilen “Öykü Dinletisi ve Söyleşi” programında, Yazar Zeynep Kahraman Füzün’ün eserlerinden seçilen öyküler katılımcılarla buluştu.

Dayanışma ve mücadele vurgusu

Semih Çolak’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi bölümünde, kadına yönelik her türlü şiddete karşı toplumsal farkındalığın ve dayanışmanın önemi ele alındı. Etkinlikte, kadın mücadelesinin güçlenmesi ve ortak duruşun gerekliliği vurgulandı.

Yoğun katılım

Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı katıldı.

Akın: “Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz”

Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Başkan Çetin Akın, 25 Kasım kapsamında düzenlenen programın farkındalık açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Akın, dayanışma ve kadın mücadelesinin konuşulduğu bu özel buluşmaya katkı sunan Yazar Zeynep Kahraman Füzün’e ve moderatör Semih Çolak’a teşekkür etti.