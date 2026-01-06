Manisa’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ile mühimmatın ele geçirildiği operasyonda soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

İki il emniyetinden ortak çalışma

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

18 adrese eş zamanlı baskın

Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde şüphelilere ait 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 15’inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Dijital materyaller ve fişekler ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 2 ajanda, bir bilgisayar kasası ve bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra 45 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin, soruşturma kapsamında incelemeye alındığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, dosyanın ise nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.