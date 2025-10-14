Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Birçok konunun ele alındığı meclis toplantısında, çiftçiye sağlanacak olan 100 milyon liralık destek dikkat çekti.

"Çiftçimize bu sene 110 milyon liralık katkı sağlamış olacağız!"

Çiftçilere yönelik yeni hamleyi açıklayan Başkan Dutlulu, yüzde 75 hibeli olarak arpa, buğday, 5’li karışım, yem bitkisi, süt otu tohumu desteği projesi kapsamında 1906 çiftçinin faydalandığını belirtti. Dutlulu, "Sıvı organomineral gübre ve hayvansal menşeli aminoasit desteğimizden ise 2 bin 98 çiftçimiz faydalanacak. Bunun dışında süt soğutma tankı alım projesi, arıcılara kovan desteği, sulama kooperatiflerine sulama borusu desteği, havuz ve su deposu yapımı, tarımsal sulama amaçlı sondaj kuyusu yapımı projelerini kısa zamanda tamamlayacağız.

Yalnızca bu desteklerle çiftçimize bu sene 110 milyon liralık katkı sağlamış olacağız. 17 ilçemizde çiftçilerimize tohum dağıtacağız. Tarım kenti Manisa’mızda ekonomik açıdan zor günler yaşayan çiftçimizi desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"Su sorunu yaşatmayacağız!"

Su sorunu yaşanmaması için yapılan çalışmalara da değinen Başkan Dutlulu, "100 bin metrekare alanda çim tohumu ara ekim ve kapak kumu uygulaması yapıldı. Bin 200 adet palmiye budandı. Mazgal tıkanıklığını önlemek amacıyla çınar ağaçlarına yumuşak budama gerçekleştirdik. Kurakçıl peyzajı destekliyoruz. Onunla ilgili 20 bin metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj uygulamasıyla günde 140 ton su tasarrufu sağlandı.

MASKİ ile yaptığımız toplantı ile de önümüzdeki yıllarda su sorunu yaşanmaması için yeni sondaj çalışmaları, yeni depo çalışmaları hem Manisa merkezde hem büyük ilçelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde devam ediyor. İnşallah Manisa halkına su sorunu yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gelenbe'de çalışmalara başlanacak!

Altyapı çalışmaları hakkında konuşan ve Gelenbe'de de çalışmalara start vereceklerini açıklayan Dutlulu, "1 Nisan 2024’ten itibaren 497 kilometrelik içme suyu hattı döşedik. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Önemli bir kısmını da kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Turgutlu ilçesi Irlamaz mahallesinde 1,5 kilometre kanalizasyon hattı döşemesi yaptık. Kış mevsimi öncesinde il genelinde kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatlarında ciddi bir temizlik çalışması yapıyoruz.

Bu noktada, hijyen malzemesi, ıslak mendil gibi bu sıkıntılar oluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Onlardan rica ediyoruz. Biliyorsunuz 1 tane büyük ihalemiz vardı. Gelenbe ihalesini gerçekleştirdik. 18 kilometre içme suyu hattı, 12 bin 600 metre kanalizasyon hattı ve 400 tonluk içme suyu deposu inşa edeceğimiz ihale gerçekleşti. İhalenin kabul süreci devam etmekte. En kısa zamanda inşallah Gelenbe’de de çalışmalara başlayacağız." dedi.

"Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik!"

"Semih Başkan ile sokak sokak gezdik. Oralarda güzel toplantılar yaptık. Vatandaşlarımızla oturduk, sorunlarını dinledik. Arkasından Yunusemre ilçemizde Halk Buluşması gerçekleştirdik. Çok yoğun bir katılım vardı, güzel talepler vardı. Çok mantıklı istekler vardı. Semih Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Orada gündemde iki şey vardı. İmarla ilgili çalışmalar vardı Yunusemre Belediyesi’nin. Bizim de altyapı projelerimizle ilgili bilgilendirme toplantısıydı.

Vatandaştan gelen bir talep oldu orada. Şöyle bilgi vereyim. Çok güzel bir ticaret ve konut alanı var Muradiye’nin merkezinde. Bu alanı Yunusemre Belediyesi çok güzel değerlendirmiş. 5 katlı bir bina projesi yapmış. Ama vatandaş ‘biz burada hiç bina istemiyoruz, yeşil alan istiyoruz’ dedi. Açık söyleyeyim, bu kadar ekonomik kriz içindeki belediye kolay kolay buranın yeşil alan olmasını kabul etmez. Başkanımıza ben rica ettim. ‘Başka bir yerdeki alanla yeşil alanı takas edelim.

Muradiye’nin tam merkezinde güzel bir yeşil alanımız olsun’. Bunu kabul etti ve orada gerçekten vatandaş da çok memnun oldu. Bence asıl demokrasi budur. Vatandaşla beraber ortak alınan bir karardır. Çok ciddi bir gelir kaybından bahsediyoruz Yunusemre Belediyesi için. Ama orada vatandaşın gönlüne girmesi, vatandaşın isteğini kabul etmesi çok güzeldi."