Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Fırat (69) ile eşi Mükrime Fırat hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Kula yolu üzerindeki Gülpınar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kula yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan 45 KA 7524 plakalı Tofaş marka Kartal model otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Şarampole yuvarlanan araç, defalarca takla attıktan sonra hurdaya döndü.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat’ı uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Savcının incelemesinin ardından Mehmet ve Mükrime Fırat’ın cansız bedenleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden çiftin Alaşehir’e bağlı Baklacı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Feci kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk incelemelere göre kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle virajlı ve dar yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

