Son Mühür - Manisa’nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz günlerde zeytin toplarken kaybolan Alzheimer hastası Şerife Kaptan, jandarma ve AFAD ekiplerinin 6 buçuk saatlik çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Bu kritik olayın hemen ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi devreye girerek aileyle iletişime geçti ve kaybolma riski taşıyan bireyler için hayata geçirilen “Ben Buradayım” projesi kapsamında takip cihazlı akıllı bileklik hediye etti.

Bileklik aileye büyükşehirde teslim edildi

Şerife Kaptan’ın damatları Rüstem Yeğin ve Kerim Doğusu, cihaz teslimi için Manisa Büyükşehir Belediyesinde ağırlandı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, bilekliğin kullanımı ve sistemin çalışma prensipleri hakkında aileye detaylı bilgi verdi.

“Ben Buradayım” projesi: Anlık ve geriye dönük takip

Proje; Alzheimer, demans, otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve kaybolma riski taşıyan diğer bireylerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Akıllı bileklik sayesinde:

Hastanın anlık konumu takip edilebiliyor,

Son üç güne ait konum bilgisi görüntülenebiliyor.

Koordinatör Derya Hüner, bilekliğin farklı şekillerde de kullanılabileceğini belirterek şu bilgileri verdi: “Bileklik şeklinde tasarladık ancak hastayı en iyi yakınları tanır. Çipi bileklikten çıkarıp mont içine, pijama cebine ya da ayakkabı diline dikebilirsiniz. Amacımız, ailelerin güvenlik endişesini azaltmak.”

Başvurular internet üzerinden yapılıyor

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, projenin sosyal belediyecilik açısından önemine dikkat çekerek: “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kaybolma riski taşıyan vatandaşlar için bu projeyi hayata geçirdik. Ailelerle temasa geçip bilekliği teslim ettik. Vatandaşlarımız belediyenin resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilir” dedi.

“Bu bileklik olsaydı kaybolma yaşanmazdı”

Akıllı bilekliği teslim alan Rüstem Yeğin, yaşadıkları kaybolma anlarını şöyle anlattı: “Zeytin toplarken namaza ara verdik. Namazdan sonra seslendik ama kayınvalidem cevap vermedi. Bir saat aradık, bulamadık. Arama kurtarma köpeği bile getirildi. Saat 22.45’te bulunduğunu öğrendik. Çok sevindik.”

Yeğin, bilekliğin daha önce ellerinde olmamasının büyük eksiklik olduğunu söyleyerek: “Bu cihazdan daha önce haberdar olsaydık, başımıza böyle bir olay gelmezdi. Bu projeyi başlatan rahmetli Ferdi Zeyrek’e, sürdüren Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” dedi.