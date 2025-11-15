Sarıgöl Ziraat Odası, bağ budama işlerinde çalışacak işçiler için günlük yevmiyeyi 1500 lira olarak belirledi.

Budama işçilerinin yevmiyesi açıklandı

Sarıgöl’de üzüm hasadının tamamlanmasının ardından bağlarda budama dönemi başladı. Sarıgöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu, budama işlerinde çalışacak işçilerin (budakçıların) yevmiyesine ilişkin kararını açıkladı. Toplantıda alınan karara göre, bu yıl budama işçilerine günlük 1500 lira yevmiye ödenecek.

“Günlük 1500 lira yevmiye verilecek”

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kararın bölgedeki üretici ve işçilerin beklentileri doğrultusunda alındığını belirterek şunları söyledi: “Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında budama işlerinde çalışacak işçiler için günlük 1500 lira yevmiye verilmesi kararı alınmıştır.”