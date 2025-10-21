Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bahçede define aramak amacıyla kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik çukur tespit edilirken, tarihi eser niteliğinde objeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmaya gizli kazı ihbarı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi’nde yaşayan C.İ. (46) isimli şahsın bahçesinde izinsiz kazı yaptığı yönünde ihbar aldı.

Durumun ciddi olabileceğini değerlendiren ekipler, Sart Karakol Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİT (Olay Yeri İnceleme Timi) ekipleriyle koordineli bir operasyon düzenledi.

20 metrelik çukurda define aramış

Ekiplerin yaptığı baskında, evin bahçesinde yaklaşık 20 metre derinliğinde bir çukur bulundu. Jandarma, çukurun define arama amacıyla kazıldığını belirledi.

Kazının profesyonel ekipmanlarla yapıldığı, zeminde kazma izlerinin bulunduğu ve çevrede güvenlik önlemleri alındığı da tespit edildi.

Tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Bahçede yapılan detaylı aramalarda 7 adet tarihi madeni para, 7 adet tarihi obje, 1 adet hilti, 1 adet havalandırma pompası, 1 adet seyyar vinç, 2 adet su bulma aparatı, 2 adet kazma ve 1 adet kafa lambası ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Bahçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen C.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı.