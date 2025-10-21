Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu ve Bademli mahalleleri arasındaki 8 kilometrelik yolda bakım, onarım ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yenilenen yol sayesinde bölge halkı daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuştu.

Ulaşım ağı modern hale getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu ve Bademli mahalleleri arasındaki yolda uzun süredir devam eden bozuk zemin sorununu çözüme kavuşturdu.

Toplam 8 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen bakım, onarım ve sathi kaplama çalışmalarıyla yolun altyapısı güçlendirildi, yüzey kaplaması yenilendi. Böylece iki mahalle arasındaki günlük ulaşım hem kısaldı hem de çok daha güvenli hale geldi.

“Ulaşımda güven ve konfor önceliğimiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için il genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kırkağaç ilçemizde Yağmurlu ve Bademli mahallelerini birbirine bağlayan bu önemli yolu yenileyerek uzun yıllardır süregelen sorunları çözdük. Vatandaşlarımızdan da oldukça güzel geri dönüşler aldık. Manisa’mızın 17 ilçesinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”