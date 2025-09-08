Manisa’da düzenlenen Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması’nda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, kentte toplam 20 bin 374 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu açıkladı. Etkinlikte gönüllüler afet eğitimleri ve oyunlarla deneyim kazandı.

“Manisa AFAD Gönüllüleri Bir Araya Geldi”

Manisa Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinliğe AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı, AFAD personeli ve kentteki destek AFAD gönüllüleri katıldı. Pıhtılı, gönüllülük faaliyetlerinin, afet öncesi, sırası ve sonrasında toplumsal farkındalık ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

“Toplam 20 Bin 374 Gönüllü Afetlere Hazır”

Pıhtılı, Manisa’da Temel AFAD Gönüllü sayısının 19 bin 444, Destek AFAD Gönüllüsü sayısının 930 olduğunu belirterek toplamda 20 bin 374 gönüllüye ulaşıldığını söyledi. 2025 yılı gönüllüleri için yüz yüze eğitimlerin devam ettiğini aktaran Pıhtılı, gönüllülerin afetlere hazırlıkta kritik rol üstlendiğini ifade etti.

“Gönüllülük Bir İnsanlık Borcudur”

“Afetler her an kapımızı çalabilir” diyen Pıhtılı, gönüllülerin yalnızca afet anında değil, afet öncesinde de toplumu bilinçlendirdiğini ve afet sonrası dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi. Gönüllülüğün bir görev değil, insanlık borcu olduğunu vurguladı.

“Etkinlikte Yarışmalar ve Ödüller”

Konuşmaların ardından gönüllüler, Halat Çekme, Çuval Yarışı, Elektrik Akımı, İpler ve Düğümler, Dart, Bilek Güreşi, Hafıza ve Refleks oyun istasyonlarında yarıştı. Dereceye giren gönüllülere ödüller, AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı tarafından verildi.

“Afet Hazırlığında Toplumsal Farkındalık”

Pıhtılı, etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırdığını ve AFAD ailesinin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, gönüllülüğün geleceğe dair umutları güçlendirdiğini ifade etti.