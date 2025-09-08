2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için mesaj yayımlayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yalnızca 2025 yılı içinde 12 okul, 208 derslik ve 1 pansiyonun açıldığını duyurdu.

Devam eden projeler

Özkan, kentte halen 11 okul, 177 derslik ve 8 atölyenin yapımının sürdüğünü aktardı. Ayrıca 17 okul, 282 derslik ve 1 pansiyonun ise proje ve ihale süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

“Eğitim önceliğimiz”

Yatırımların devletin eğitimi önceliklendiren yaklaşımının göstergesi olduğunu vurgulayan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yalnızca yeni binalar değil; müfredattan öğretmen eğitimine, dijital altyapıdan sosyal destek programlarına kadar çok boyutlu bir eğitim hamlesi yürütülüyor. Manisa’da da çağın gereklerine uygun, donanımlı ve millî değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz.”

Yeni dönem mesajı

Vali Özkan, fedakâr öğretmenler, destekçi veliler ve azimli öğrencilerin en büyük güç olduğunu belirterek, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sağlık, başarı ve huzur getirmesini diledi.