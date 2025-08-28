Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuyla birlikte il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 1706 Sokak’ta yürütülen çalışmalarda yaklaşık 15 yıl önce döşenen kilit parke taşlar kaldırıldı. Yerine 750 ton sıcak asfalt serilerek yollar yenilendi.

“Yolları daha konforlu hale getirdik”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelinde olduğu gibi şehir merkezinde de asfalt çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Dutlulu, “Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı ve deforme olan bu bölgelerde eski kilit parke taşları kaldırarak yolları sıcak asfaltla yeniledik. Mevsim şartları elverdiği sürece çalışmalarımız sürecek” dedi.

Kaldırımlar da yenilenecek

Tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kaldırım düzenleme çalışmalarına başlayacak. Modern hale getirilecek kaldırımlar, bölgenin çehresini değiştirecek.

Muhtardan teşekkür

Yarhasanlar Mahallesi Muhtarı Fevzi Ateş, eski kilit parke taşlı yollarda sık sık göçükler oluştuğunu hatırlatarak, “Bu sorunu başkanlarımıza ilettik, sağ olsunlar duyarlı davrandılar. Asfalt çalışmasıyla mahallemiz çok güzel bir yola kavuştu. Destekleri ve ilgileri için Başkanlarımız Besim Dutlulu ve Gülşah Durbay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.