Manisa'nın Salihli ilçesi, pes dedirten bir telefon dolandırıcılığı vakasıyla sarsıldı. Yörük Mahallesi'nde ikamet eden İ.K. adlı 67 yaşındaki vatandaş, kendilerini kanun uygulayıcısı olarak tanıtan şebekenin kurbanı oldu. Yaşlı adam, terör örgütüyle ilişkilendirildiği yalanıyla tehdit edilerek, tarihte nadir görülen bir meblağ olan tam 10 milyon Türk Lirası değerinde birikimini dolandırıcılara havale etti. Olayın ortaya çıkması üzerine emniyet birimleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Savcı ve polis süsüyle kurulan tuzak

Vahim olay, geçtiğimiz gün saat 14.00 sularında yaşandı. Telefonun diğer ucundaki dolandırıcılar, kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet mensubu gibi tanıtarak İ.K.'yi aradı. Yaşlı adama, isminin hassas bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma dosyası içerisinde geçtiği ve bu durumun kendisini büyük bir yasal tehlikeye atacağı söylendi. Dolandırıcılar, kurdukları psikolojik baskı ve korku ortamıyla İ.K.'nin paniklemesini sağladı. Bu yöntemle hedeflerinin zihninde bir "suçlu" imajı yaratarak, kendilerini "kurtarıcı" pozisyonuna sokmayı başardılar.

Panik içinde 10 milyonluk transfer

Telefon hattı üzerinden kurulan bu manipülasyon sonrasında, şebeke üyeleri, İ.K.'ye dosyadan adını temizleyebileceklerini ve yasal süreçten sıyrılmasına yardımcı olabileceklerini vaat etti. Ancak bunun karşılığında, "gizli operasyon" masrafları ve "güvenlik önlemleri" gibi gerekçelerle yüklü miktarda para talep ettiler. Yaşadığı şok ve paniğin etkisiyle tamamen dolandırıcıların yönlendirmesine giren İ.K., banka aracılığıyla hızlıca harekete geçti. Parayı kurtarma umuduyla hareket eden mağdur, talep edilen 10 milyon lirayı iki ayrı transfer halinde şüphelilerin belirlediği hesaplara aktardı.

Dolandırıcılık fark edildi

Havale işlemini gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra, İ.K. durumun vahametini ve tuzağa düştüğünü fark etti. Telefonun kesilmesi ve paranın geri gelmemesi üzerine derhal Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Olayın ciddiyeti üzerine Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yoluyla şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve bu büyük vurgunun arkasındaki organize şebekeyi çökertmek için kapsamlı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Dolandırıcıların yakalanması ve mağdur İ.K.'nin parasının kurtarılması için çalışmalar yoğunlaştırılırken, emniyet birimleri bir kez daha vatandaşları tanımadıkları kişilere para transferi yapmamaları konusunda uyardı.