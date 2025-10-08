Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) üçüncü hafta mücadelesinde Adana Nova Basketbol ile karşılaşacak. Sezonun ilk deplasman maçında Mersin Gençlerbirliği’ni 66-69 mağlup eden Turgutlu Belediyespor, Adana’dan da galibiyetle dönmeyi hedefliyor.



Karşılaşma, 10 Ekim Cuma günü saat 17.30’da Menderes Spor Salonu’nda oynanacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Başantrenör İstemihan Örücü, oyuncularının yüksek motivasyonla maça hazır olduğunu belirterek, “İlk deplasmanımızda Mersin’de güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Adana deplasmanındayız. Hedefimiz deplasman maçlarımızda 2’de 2 yapmak. Takım olarak hazırız, güzel bir galibiyet almak istiyoruz.” dedi.

Kadın voleybol takımı sahasında Ata Okul Spor’u ağırlayacak

Geçtiğimiz hafta TVF Kadınlar 2. Ligi’nde Forza Spor’u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, bu hafta taraftarı önünde ikinci maçına çıkacak.

Takım, 11 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada Ata Okul Spor ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Erdal Kurç, hedeflerinin galibiyet serisini sürdürmek olduğunu vurgulayarak, “Sezonun ilk maçında 3-1’lik skorla güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi ikinci maçımıza daha motive çıkıyoruz. Bu maçı da alarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Turgutlu’yu hem potada hem filede temsil ediyoruz”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, her iki takımın da başarılı performans sergilediğini belirterek şunları söyledi: “Kadın basketbol takımımız Mersin’in ardından Adana deplasmanına çıkıyor. Aynı başarıyı Adana’da da göstereceklerine inanıyoruz. Kadın voleybol takımımız ise sahasında Ata Okul Spor’a karşı oynayacak. Hem potada hem filede haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekiplerimize güveniyoruz.”