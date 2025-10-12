Manisa'nın Turgutlu ilçesi, gece yarısı yaşanan dehşet verici bir olayla sarsıldı. Eşi Adıgüzel Aybar (50) tarafından tüfekle vurulan 34 yaşındaki Hasibe Aybar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirmesine neden olan cinayetin ardından şüpheli koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ağırlaşan geçim sıkıntısı kanlı sonu getirdi

Olay, dün gece yarısı Turgutlu'nun Yılmazlar Mahallesi'nde bulunan Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, eşiyle sürekli olarak ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntıları yüzünden anlaşmazlık yaşayan Adıgüzel Aybar, gece saatlerinde eşi Hasibe Aybar ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetini artırmasıyla kontrolünü kaybeden Adıgüzel Aybar, evde bulunan tüfeği alarak eşi Hasibe Aybar'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların boyun bölgesine isabet etmesi sonucu Hasibe Aybar kanlar içinde yere yığıldı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Silah sesini duyan komşular ve çevredekiler, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda Polis ve Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrorollerde Hasibe Aybar’ın durumunun kritik olduğu belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeksizin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Hasibe Aybar için doktorlar seferber oldu. Ancak genç kadın, hastanede yapılan tüm hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bu feci cinayet, mahalle sakinlerini şok ederken, polis ekipleri olayın şüphelisi olan koca Adıgüzel Aybar’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli koca, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak ve cinayetin kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aile içi şiddetin ve ekonomik sorunların yol açtığı bu trajik son, bölge halkında derin bir üzüntü ve endişe yarattı.