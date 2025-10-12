Kaza, 10 Ekim günü Alaşehir’in Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki A.A. yönetimindeki 35 P 8537 plakalı otomobil, kavşakta drift atarak ilerlemeye başladı. Sürücü bir anda kontrolü kaybederek refüjdeki direğe, ardından da park halindeki motosikletlere çarptı.

Aracı bırakıp kaçtılar

Çevrede büyük korku ve panik yaşanırken, araç sürücüsü A.A. ve beraberindeki iki kişi, aracı bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kısa sürede bölgede çalışma başlatarak sürücü A.A.’yı tespit edip gözaltına aldı.

Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, drift yapan otomobilin savrularak motosikletlere çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

O sırada yoldan geçen bir yayanın üzerine gelen aracı son anda fark ederek kaçtığı, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar yürekleri ağza getirdi.

Kadın yolcunun tavrı tepki çekti

Kayıtlarda ayrıca, kazanın hemen ardından araçtan inen bir erkekle birlikte bir kadının da gülerek olay yerinden uzaklaştığı dikkat çekti. Sürücünün ve yanındakilerin panik halinde kaçması, çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Polis soruşturma başlattı

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, araçta bulunan diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kazayla ilgili adli işlemler devam ediyor.