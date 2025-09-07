Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti’nde 2004 yılından bu yana süren kazılarda antik dünyanın önemli kalıntıları ortaya çıkarılıyor. Bu yıl halk meclisi binasında (Bouleuterion) yapılan kazılarda bulunan güneş saati, Manisa Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Antik çağın en detaylı örneklerinden biri

Kazı başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, keşifle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Güneş saati Dor tarzı bir sütun başlığı üzerine konumlandırılmış.

Ön kısmı gemi pruvası şeklinde tasarlanmış ve yanlarında nazarı simgeleyen göz motifleri yer alıyor.

Bronz çubukların oluşturduğu gölgelerle saat ölçümü yapılabiliyor.

Ortadaki çizgi ise yaz ve kış gün doğumlarını izlemeye olanak tanıyor.

Prof. Dr. Sezgin, “Aigai’de ortaya çıkan bu güneş saati hem estetik hem de işlevsel yönüyle eşsiz. Antik dünyada yalnızca birkaç örneği bulunuyor. Delos Adası’ndaki dışında, bu kadar detaylı işlenmiş başka bir örneğe rastlamadık” dedi.

Denizcilik kültürüne ışık tutuyor

Karasal bir bölgede bulunan Aigai’de, gemi pruvası tasvirinin kentin denizle olan bağlarına ve dönemin denizcilik kültürüne duyulan hayranlığa işaret ettiği ifade edildi.