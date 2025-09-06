Son Mühür - Ahmetli’de daha önce atıl durumda bulunan alan, yenilenerek ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Çocuk parkı, sosyal tesis ve geniş yeşil alanın yer aldığı Ferdi Zeyrek Parkı’nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Recep Öztürk, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mintaş: Ahmetli her geçen gün güzelleşiyor

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, açılışın 6 Eylül Ahmetli’nin kurtuluş gününde yapılmasından gurur duyduğunu belirterek, “Ferdi Zeyrek Parkı ve Halk Mandıra’yı bugün hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Besim Başkanımız bu parkın güzelliğini görünce Köroğlu Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirdi. Ahmetli’miz el ele daha güzel hale geliyor” dedi.

Nurcan Zeyrek: Bu sadece bir park değil

Merhum Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “Eşim adına böyle anlamlı bir projeye imza atıldığı için çok duygulandım. Burası sadece bir park değil; çocuklarımızın kahkahaları, büyüklerimizin huzurla vakit geçireceği bir buluşma noktası olacak” sözleriyle duygularını ifade etti.

Dutlulu: Ferdi Zeyrek’in adı çok yakıştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılışta yaptığı konuşmada, “Böyle bir alanda bulunmak çok güzel, buraya Ferdi Zeyrek adının verilmiş olması çok daha güzel. Sosyal tesislerimiz istihdam sağlıyor, Ahmetli’de çalışan kardeşlerimiz evlerine helal lokma götürüyor. Bu tesisleri ilçeye kazandıran Ahmetli Belediye Başkanımız Fuat Mintaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Manisa Büyükşehir Ahmetli’nin yanında”

Geçmişte Ahmetli’nin Büyükşehir’den yeterli hizmet alamadığını hatırlatan Dutlulu, “Artık tek amacımız var; iş birliği ile Ahmetli’ye hizmet getirmek. Manisa’nın 17 ilçesi için durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Köroğlu Caddesi modern görünüme kavuştu

Açılışın ardından Dutlulu ve Mintaş, geçtiğimiz hafta 500 metrelik bölümünde sıcak asfalt serimi yapılan Köroğlu Caddesi’ni inceledi. Çalışmada bin 300 ton asfalt kullanıldı, yol çizgi çalışmalarıyla cadde modern bir görünüm kazandı.