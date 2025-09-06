Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok noktasında cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Trafik kilitlendi, araçlar yolda kaldı

Özellikle Ankara Asfaltı Manisa Kavşağı, yağıştan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Kavşakta trafik neredeyse durma noktasına gelirken, birçok araç su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, uzun kuyruklar oluştu.

Ekipler yoğun çaba harcadı

Yağışla birlikte bazı bölgelerde suyun yüksekliği arttı. Trafik ekipleri, özellikle kavşakta akışı sağlamak için yoğun mesai harcadı. Vatandaşların güvenliği için bölgede kontrollü yönlendirmeler yapıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yağışın devam edebileceğini hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Açıklamada, mümkün oldukça trafiğe çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa da alternatif güzergâhların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.