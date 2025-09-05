Son Mühür - Alaşehir Şehit Onur Ramazan Bayram Rekreasyon Alanı’nda inşa edilen “Ferdi Zeyrek Çocuk Oyun Atölyesi”, Manisa Büyükşehir ve Alaşehir belediyelerinin ortak çalışmasıyla ilçeye kazandırıldı. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Onun ekolüne sahip çıkacağız”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ferdi Zeyrek ile birlikte hayata geçirdikleri kreş projelerini hatırlatarak, “Kadınların işe, çocukların kreşe gidebileceği bir sistemi birlikte tasarladık. Pazaryeri yakınında annelerin rahatça alışveriş yapabileceği bir kreş kurma fikrine hemen destek verdi. Bu kentin tüm çocuklarını kendi çocuğu gibi gördü. Onun emanetine sahip çıkan Besim Başkan ile bu tesisi tamamladık. Ferdi Başkan çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle bir ekoldü, biz de bu ekole sahip çıkacağız” dedi.

“Sadece dört duvardan ibaret değil”

Merhum Başkan’ın eşi Nurcan Zeyrek, tesisin adının eşiyle yaşatılmasından gurur duyduğunu belirterek, “Burası sadece dört duvardan oluşan bir yapı değil, çocuklarımızın kahkahalarının yankılanacağı, yeteneklerini keşfedecekleri bir mekan olmuş” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara fırsat eşitliği, çocuklara nitelikli eğitim”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal demokrat belediyeciliğin kreş projelerini yaygınlaştırdığını vurgulayarak, “Bu kreşler, kadınların sosyal hayatta daha özgür olması, çocukların Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bireyler olarak yetişmesi için çok önemli. 2019’dan sonra Akhisar’da üç kreş açtık. Pahalı kreşlere karşı hem ekonomik hem sosyal destek sağladık. Bu mekan, Ferdi Zeyrek’in hayalini birebir yansıtıyor. Onun adını Manisa’nın tüm ilçelerinde yaşatacağız” dedi.

Açılış kurdelesi kesildi

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Başkan Dutlulu ve protokol üyeleri, atölyede eğitim gören çocuklarla bir araya geldi, sohbet edip etkinliklere eşlik etti.