Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. İzmir–Ankara kara yolunda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 63 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kavşakta çarpıştılar

Kaza, akşam saatlerinde Avşar Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Ekipler seferber oldu

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü gözaltında

Kazaya karışan TIR’ın sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.