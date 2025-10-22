Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Selvilitepe Mahallesi'nde dayı ve yeğen arasında çıkan şiddetli kavga, iki tarafın da yaralanmasıyla sonuçlandı. Aile bireyleri arasındaki husumet, üzücü bir adli vakaya dönüşerek mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Tartışma büyüdü, bıçaklar çekildi

Olay, Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan Elmas Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan B. (dayı) ile yeğeni Mert D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hararetli bir tartışma başladı. Başlangıçta sözlü olarak ilerleyen gerginlik kısa sürede fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Serkan B., yeğeninin saldırısı sonucu göğüs bölgesinden bıçakla ciddi şekilde yaralandı. Yeğen Mert D. ise, dayısı tarafından başına aldığı sert bir darbe neticesinde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Evden yükselen sesler ve ardından yaşanan karmaşa üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralı Serkan B. ve Mert D.'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı tahmin ediliyor. Hastane önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan tarafların yakınları da hastaneye akın etti.

Olayın nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri, dayı ve yeğeni karşı karşıya getiren kavganın perde arkasını aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Aile içi bu şiddet olayının, kişisel bir anlaşmazlıktan mı yoksa daha derin bir husumetten mi kaynaklandığı araştırılıyor. Ekipler, olayın görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, yaralıların tedavileri tamamlandıktan sonra birbirlerinden şikayetçi olup olmayacakları ve olayın hukuki boyutunun ne olacağı merak konusu. Selvilitepe Mahallesi sakinleri, aile içindeki bu tür şiddet olaylarının kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyor.