Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, doğadan toplanan mantarlarla ilgili kritik bilgiler verdi. Tanımlı, mantar zehirlenmelerinin sıradan bir gıda zehirlenmesi olmadığını, hayati tehlike taşıdığını vurgulayarak vatandaşları yalnızca denetimli kültür mantarlarını tüketmeye çağırdı.

Doğal mantarlarda güvenlik imkansız: Pişirme çözüm değil

Uzman Dr. Ezgi Tanımlı, doğada kendiliğinden yetişen mantarların tehlike potansiyeline dikkat çekerek, bu mantarların zehirli olup olmadığını ayırt etmenin görünüş, koku veya tat yoluyla mümkün olmadığını kesin bir dille ifade etti. Mantarın tamamen masum görünebileceğini ve kokusunun gayet normal olabileceğini belirten Tanımlı, halk arasındaki yaygın yanlış inanışlardan birini de çürüttü: Pişirme işleminin, mantardaki zehirli bileşenleri hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacağını netleştirdi.

Tanımlı, doğadan toplanan hiçbir mantar türü için "kesinlikle güvenlidir" garantisi verilemeyeceğini söyledi ve tüketiciler için güvenli tek alternatifin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle denetlenen kültür mantarları olduğunu hatırlattı.

Zehirlenme basit bir sindirim sorunu değil: Karaciğer yetmezliği riski

Mantar zehirlenmelerinin ciddiyetini vurgulayan Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, bu durumun asla sıradan bir gıda zehirlenmesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Mantar zehirlenmesinin, özellikle hayati organları hedef alarak saatler içinde karaciğer ve böbrek yetmezliğine ilerleyebilen, ağır ve ciddi bir klinik tablo oluşturduğunu belirtti.

Bazı toksik mantar türlerinde zehirlenme belirtilerinin çok gecikmeli olarak ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Tanımlı, kişinin kendini başlangıçta iyi hissetmesinin, tehlikenin geçtiği anlamına gelmeyeceği uyarısında bulundu.

Zehirlenme şüphesinde izlenecek kritik adımlar

Uzman Dr. Ezgi Tanımlı, doğadan mantar tüketen birinde zehirlenme şüphesi oluşması durumunda, kaybedilecek zaman olmadığını ve izlenmesi gereken adımların hayati önem taşıdığını kaydetti:

Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı ve durum bildirilmeli.

Hasta, vakit kaybetmeden en yakın acil servise ulaştırılmalı.

Eğer tüketilen mantardan artan kısım varsa, teşhisin hızlandırılması için kalan mantar örneği mutlaka yanına alınmalı.

Hastanın kusması asla tetiklenmemeli.

Zehri nötralize etme iddiasındaki hiçbir bitkisel ya da evde uygulanan yönteme başvurulmamalıdır.

Tanımlı, son olarak vatandaşa çağrıda bulunarak, "Emin değilseniz yemeyin. Belirti varsa beklemeyin. Doğru adım, zamanında ve profesyonel bir sağlık kuruluşuna yapılan başvurudur," diyerek uyarılarını sonlandırdı.