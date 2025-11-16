Denizli, 15–16 Kasım tarihlerinde 3. Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından sporcuların yer aldığı organizasyonda 49 kulüp tatamiye çıktı. Alaşehir Belediyespor Karate Takımı ise turnuvanın en başarılı ekiplerinden biri olmayı başardı.

Alaşehir ekibinden 15 madalya: 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz

Alaşehir Belediyespor sporcuları turnuvada toplam 15 madalya kazanarak genel klasmanda 9. sıraya yerleşti. Takım, hem alt yaş gruplarında hem de büyüklerde önemli dereceler elde etti.

Altın madalyaya uzanan sporcular

Turnuvada dört sporcu kürsünün en üst basamağına çıkarak altın madalya kazandı:

- Balım Güneş – 2018 Bayan Kata

- Yusuf Kahraman – 2016 / 30 kg

- Deniz Kiraz – Yıldızlar / 49 kg

- Halil Efe Kocatürk – Büyükler / 67 kg

Bu başarılar, Alaşehir ekibinin turnuvadaki en güçlü performanslarından biri olarak kayda geçti.

Finalde kaybedenler gümüş madalya aldı

Beş sporcu final mücadelelerinde rakiplerine karşı şanssızlık yaşayarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı:

- Elif Miray Oktay – 2018 Bayan +32 kg

- Ömür Deniz Çelik – Yıldızlar +50 kg

- Alperen Pusmak – Yıldızlar 50 kg

- Furkan Efe Şahin – Yıldızlar 55 kg

- Mehmet Sarıtaş – Yıldızlar 45 kg

Altı sporcu bronz madalya kazandı

Turnuvayı üçüncülükle tamamlayan sporcular ise şöyle sıralandı:

- Muhammed Ömer Çiftçi – 2017 Kata 3.’lük + Kumite 3.’lük

- Feyza Gül Sarıçam – 2015 Bayan 40 kg

- Mustafa Arıkanlı – Yıldızlar +50 kg

- Eymen Turgut – Yıldızlar 45 kg

Bu sporcular hem bireysel hem de takım klasmanına önemli katkı sağladı.

“Bu başarı bin bir mücadelenin sonucu”

Alaşehir Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Bilal Gültekin, sporcularının elde ettiği derecelerin uzun süren hazırlık sürecinin ürünü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Her madalya büyük bir emeğin sonucu. Sporcularımız aylar süren yoğun bir antrenman programıyla bu turnuvaya hazırlandı. Bu başarı bir değil, bin bir mücadelenin ürünüdür.”

Gültekin ayrıca Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na sağladığı destek için teşekkür etti.