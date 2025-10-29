Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, bölge halkı için ileri düzey kalp sağlığı hizmetlerinde çığır açan bir adım atarak ilk elektrofizyolojik ablasyon işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir'in öncülüğünde yapılan bu kritik müdahalelerle, ritim bozukluğu tanısı konulan iki hasta sağlığına kavuştu ve hastane, kalp aritmi tedavisinde yeni bir merkeze dönüştü.

Bölgesel sağlıkta kritik bir eşik aşıldı

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, daha önce bölgede dış merkezlere yönlendirilen kalp ritim bozukluğu (aritmi) hastaları için büyük önem taşıyan ablasyon tedavisini kendi bünyesinde uygulamaya başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen ilk operasyon serisi, kalp atışlarında düzensizlik yaşayan iki hastanın tedavisine odaklandı. Bu başarılı uygulamalar, hastanenin kardiyoloji alanında sadece tanı koyan değil, aynı zamanda ileri seviyede tedavi uygulayan bir merkez olma yolundaki kararlılığını gösterdi. Artık Manisalı hastalar, bu hayati tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

İleri teknolojiyle kalpteki odaklar yok edildi

Tedavi sürecinde, Supraventriküler Taşikardi (SVT) teşhisi konulan hastaların ritim bozukluğunun kaynağını belirlemek amacıyla Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) tekniği kullanıldı. Bu detaylı yöntem sayesinde kalpte anormal elektrik sinyalleri üreterek düzensizliğe yol açan odaklar büyük bir hassasiyetle tespit edildi. Saptanan bu ritim bozukluğu odaklarına, modern ablasyon tedavisi uygulanarak kontrollü ısı (yakma) işlemi ile kalıcı olarak müdahale edildi. Başarıyla sonuçlanan işlemlerin ardından, her iki hasta da kısa bir takip sürecinin ardından herhangi bir komplikasyon gelişmeksizin tamamen sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir, bu ilk ve başarılı adımın atılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Özdemir, süreç boyunca kendisine deneyimlerini aktaran değerli hocalarına, eğitim aşamasında destek olan tüm hekim arkadaşlarına ve hastanenin vizyoner yönetim anlayışı için Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka’ya müteşekkir olduğunu belirtti.

2026 hedefinde üç boyutlu haritalama ve kriyoablasyon var

Manisa Şehir Hastanesi, kardiyolojideki bu atılımını geleceğe taşımayı planlıyor. Klinik, 2026 yılından itibaren tedavi portföyüne daha da ileri teknolojileri dahil etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, özellikle ritim bozukluklarının tedavisinde yeni nesil yöntemler arasında yer alan Kriyoablasyon (dondurarak tedavi) ve üç boyutlu haritalama sistemleriyle desteklenen ablasyon tekniklerinin kliniğe kazandırılması planlanıyor. Bu teknolojik ilerlemeler sayesinde, kalp ritim bozukluklarının tedavisindeki başarı oranının çok daha yükseklere taşınması ve hastanenin Ege Bölgesi'nin kalp sağlığı alanında önemli bir referans merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.