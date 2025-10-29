Son Mühür - Akhisar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Leziz Akhisar Festivali, iki gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gastronomiden müziğe uzanan etkinliklerle kentin lezzet kültürü ve üretici emeği ön plana çıktı.

Akhisar’da lezzet şöleni

Akhisar Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği Leziz Akhisar Festivali ile kentin gastronomi mirasını geniş kitlelerle buluşturdu. Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı’nda gerçekleştirilen festival, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Festivalin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta protokol üyeleri stantları gezerek üreticilerle buluştu; vatandaşlar ise festival alanında yer alan yöresel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Akhisar mutfağı tanıtıldı

Festival kapsamında “Zeytin Denince Akhisar”, “Akhisar’da Kahvaltı Kültürü”, “Akhisar Köftesi”, “Tahin Helvası” ve “Katmer” gibi kentin simge lezzetlerinin ele alındığı panel ve söyleşiler düzenlendi. “Ustadan Çırak’a” etkinlikleriyle coğrafi işaretli ürünlerin yapımı uygulamalı olarak anlatılırken, “Akhisar Lezzet Pasaportu” tadım oyunu ve canlı pişirim şovları yoğun ilgi topladı. Ziyaretçiler festival süresince zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, lokma, tahin helvası, mübadil yemekleri, pideli paça, keşkek ve sakatat ürünlerini tatma imkânı buldu.

Kültür, müzik ve üreticiler buluştu

Festival boyunca Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Atölye Çadırı’nda seramik, keçe ve mozaik atölyeleri düzenlendi; çocuklar için boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Akhisar Belediyesi’nin Anıt Zeytin Bahçesi ve diğer üretim alanlarında elde edilen doğal zeytin ve zeytinyağları ise stantlarda vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Başkan Kayserili vatandaşlarla buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, festivalin iki günü boyunca alanda vatandaşlarla bir araya geldi, stantları gezdi ve üreticilerle sohbet etti. Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Kayserili, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve festivalin coşkusunu Akhisarlılarla birlikte yaşadı.

Festival müzikle renklendi

Akşam saatlerinde festival alanı Grup Sanrı, Loca Orkestrası, Grup Extra ve EgeTrio’nun sahne performanslarıyla adeta açık hava konser alanına dönüştü. Binlerce ziyaretçinin katıldığı etkinlikler, müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu. Festival, gastronomi turizmine ve yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.

“Akhisar’ın kültürü ve emeği Türkiye’ye tanıtıldı”

Festival sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Ekrem Kayserili, “Bu festival, Akhisar’ın emeğini ve lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak için önemli bir adım oldu. Her yıl daha da büyüyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. Kayserili, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek festivalin gelecek yıllarda daha kapsamlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.