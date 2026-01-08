Son Mühür- Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen HPV tarama programları, hastalığın yaygınlaşmasını önlemede kilit bir rol üstleniyor. Op. Dr. Rıfat Şener, bu taramaların erişilebilirliğinin oldukça yüksek olduğunu belirterek; Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), sağlık ocakları ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) birimlerinde testlerin düzenli olarak yapıldığını ifade etti. Bu merkezlerde gerçekleştirilen ön değerlendirmeler sonucunda riskli bulunan vakaların, zaman kaybedilmeden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi alanındaki deneyimli hekimlere sevk edildiğini aktardı.

Erken teşhis kompleks cerrahi ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Rahim ağzı kanserinin biyolojik seyri, düzenli kontroller sayesinde henüz prekanseröz (kanser öncesi) evredeyken yakalanmasına imkan tanıyor. Bu durumun tedavi başarısındaki kritik etkisine değinen Şener, kanserleşme süreci tamamlanmadan yapılan müdahalelerin hem hastanın yaşam kalitesini koruduğunu hem de sürecin daha hafif yöntemlerle atlatılmasını sağladığını dile getirdi. Erken dönemde tespit edilen lezyonlar sayesinde, hastaların büyük cerrahi operasyonlara veya daha ağır tedavi protokollerine gerek duymadan sağlığına kavuşabildiği gerçeği, farkındalık çalışmalarının temelini oluşturuyor.

Toplum sağlığı için bilinçli gelecek ve farkındalık seferberliği

Ocak ayı vesilesiyle kadınlarda kalıcı bir sağlık bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Op. Dr. Rıfat Şener, her kadının rutin kontrollerini yaşamının bir parçası haline getirmesi gerektiğini savundu. Sağlıkta ertelemenin ciddi maliyetleri olabileceğini hatırlatan uzman hekim, düzenli taramaların hayat kurtarıcı etkisinin bilimsel bir gerçek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dr. Şener, açıklamasının sonunda tüm kadınları sağduyulu olmaya davet ederek, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve tarama testlerini aksatmamalarını önemle tavsiye etti.