Manisa'nın Salihli ilçesi, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerinin dikkati sayesinde önemli bir hırsızlık olayının aydınlanmasına sahne oldu. Ekipler, rutin trafik denetimleri sırasında yol kenarında plakasız ve şüpheli bir motosiklet fark ederek yaptıkları detaylı incelemede, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Bu başarılı müdahale sonucunda, uzun süredir aranan motosiklet ruhsat sahibine teslim edilerek mağduriyet giderildi.

Adala Mahallesi'nde şüpheli araç dikkat çekti

Olay, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timi'nin Adala Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında yaşandı. Jandarma ekipleri, mahallede yol kenarında park halinde duran, üzerinde plakası bulunmayan bir motosikletin durumundan şüphelenerek inceleme başlattı. Görünürde herhangi bir tescil kaydı bulunmayan motosiklet üzerinde yapılan ilk kontrollerde, kimlik tespiti yapılmasını zorlaştırmak amacıyla aracın şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi.

Detaylı sorgulama sonucu çalıntı kaydı ortaya çıktı

Jandarma ekipleri, şase numarasının kasıtlı olarak tahrif edilmesine rağmen, motosikletin motor numarası üzerinden titiz bir sorgulama gerçekleştirdi. Yapılan bu teknik inceleme ve sorgulama sonucunda, motosikletin aslında 45 AAT 210 plakalı olduğu ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği tarafından çalıntı kaydıyla arandığı kesinleşti. Yasa dışı yollarla ele geçirildiği anlaşılan motosikletin bulunmasıyla birlikte, jandarma derhal yasal süreci başlattı. Çalıntı araçla ilgili tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, motosiklet Jandarma Trafik Timi tarafından ruhsat sahibi olan gerçek sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Olay, bölgedeki asayiş ve trafik ekiplerinin koordineli çalışmasının ve dikkatli denetimlerinin ne denli önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu. Çalınan motosikletine kavuşan ruhsat sahibi, jandarma ekiplerine gösterdikleri titizlik ve hızlı çalışma için teşekkürlerini iletti. Jandarma, bu tür hırsızlık olaylarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.