Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K.'yı (33) kucağındaki küçük çocuğuna rağmen defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Hüseyin Ö. (45), Manisa ve İzmir polisinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. Dehşet verici saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet

Olay, 5 Ekim günü saat 14.35 sıralarında, Turgutlu ilçesinden geçen E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt tesisinde meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yaptığı bildirilen Hüseyin Ö., tesiste tesadüfen eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. (44) ile karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hâkim olamayan Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakla yaraladı. Ardından en sarsıcı anlar yaşandı; kucağında bebeğiyle birlikte market kısmına sığınmaya çalışan eski eşi Fatma K.'yı takip eden zanlı, bebeğin varlığına aldırış etmeden genç kadını birden fazla yerinden bıçakladı.

Mağdurların hayati tehlikesi sürüyor

Saldırının ardından ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu özellikle kritik olan Fatma K., daha ileri tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fatma K.'nın hayati tehlikesi devam etmekte olup yoğun bakımdaki tedavisi sürdürülüyor.

Zanlı, suç aletiyle ormanlık alanda yakalandı

Dehşet verici saldırının hemen ardından olay yerinden kaçan Hüseyin Ö.'nün kullandığı kamyon, yapılan ilk araştırmalar sonucu İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir fabrika içerisine terk edilmiş olarak bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı ve titiz bir koordinasyon başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, Hüseyin Ö.'nün Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık bir alanda saklandığı tespit edildi. Zanlı, düzenlenen operasyonla, saldırıda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen Hüseyin Ö., yargı karşısına çıkarılacak. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da bu hassas soruşturma ve yakalama sürecini bizzat yakından takip ettiği ve emniyet birimleriyle sürekli irtibat halinde olduğu öğrenildi.