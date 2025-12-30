Manisa Salihli’de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 68 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpışma Demirci Kavşağı’nda meydana geldi

Kaza, İzmir–Ankara D300 Karayolu üzerinde bulunan Demirci Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Kula yönüne ilerleyen M.Ç. yönetimindeki 45 KA 9163 plakalı otomobil, kavşakta Kadir Karapençe’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan Karapençe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Kadir Karapençe, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, yakınları ve ilçe halkını yasa boğdu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kazanın, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde çarpışma anının net şekilde yer aldığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.