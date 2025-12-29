Manisa'nın Alaşehir ilçesi, bugün öğle saatlerinde kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu. Sakarya Mahallesi’nin en işlek noktalarından biri olan Şehit Nuri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, boşanma sürecinde olduğu öğrenilen S.K. (42), eşi Kadriye Köken’i (40) silahlı saldırı sonucu hayattan kopardı. Edinilen bilgilere göre, bir süredir eşini takibe alan zanlı, caddenin ortasında karşılaştığı kadına yanında getirdiği tüfekle acımasızca ateş açtı. Silah sesleriyle sarsılan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Sokak ortasında pusu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet gücü ve acil sağlık personeli sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler sonucunda, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 3 çocuk annesi Kadriye Köken’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırının ardından hızla kayıplara karışan zanlı S.K.’yı yakalamak için operasyon başlattı. Kısa süren takibin ardından fail, emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Uzaklaştırma kararı katili durdurmaya yetmedi

Cinayete ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hayatını kaybeden Kadriye Köken’in, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce mahkemeye başvurduğu ve hakkında koruma kapsamında uzaklaştırma kararı aldırdığı bilgisine ulaşıldı. Ancak bu yasal önlemin, öfkeli eşin gerçekleştirdiği planlı saldırıyı engelleyememesi bir kez daha kadına yönelik şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. Geçimini günlük işlerde çalışarak sağlayan Köken’in vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir travmaya neden oldu.

Üç çocuk annesi kadının zorlu yaşam mücadelesi yarım kaldı

Aslen pastanecilik işiyle uğraştığı belirtilen S.K. ile boşanma davası süreci devam eden Kadriye Köken’in, çocukları için verdiği yaşam mücadelesi bu saldırıyla noktalanmış oldu. Bölge halkını derinden sarsan olayın ardından, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Emniyet birimleri olayla ilgili kapsamlı bir tahkikat yürütürken, zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.