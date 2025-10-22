Ekim ayı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen çalışmalar Manisa’da önemli bir başarıya dönüştü. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait mobil mamografi aracı, ekim ayında Türkiye genelinde en fazla tarama gerçekleştiren araç olarak birinci sıraya yükseldi.

Erken teşhis için ücretsiz mamografi hizmeti

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 2,3 milyon kadın, Türkiye’de ise 27 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen programlar kapsamında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz mamografi taramaları sunularak erken teşhisin önemi vurgulanıyor.

Manisa’da bu hizmet, KETEM birimleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve mobil kanser tarama aracı ile geniş bir kitleye ulaştırılıyor.

Mobil araç özel törenle hizmete girmişti

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne kazandırılan mobil mamografi aracı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen törenle hizmete girmişti. Ekim ayı verilerine göre, araç Türkiye genelinde en fazla tarama gerçekleştiren mobil birim olarak öne çıktı.

İl Sağlık Müdürü Zeren’den başarı değerlendirmesi

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa’nın toplam mamografi tarama oranının yüzde 57’ye ulaştığını açıkladı. Zeren, “Mobil mamografi aracımız, ekim ayında Türkiye genelinde en yüksek sayıda tarama gerçekleştirdi. Ülke genelindeki tüm tarama merkezlerinden daha fazla işlem yaparak önemli bir başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.

Başarıda toplumun katkısı önemli

Zeren, elde edilen başarının sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla değil, Manisalı kadınların farkındalığı sayesinde mümkün olduğunu belirtti. “Kanserle mücadele ekip işidir. Biz taramaları yaygınlaştırmak için çalışıyoruz, ancak vatandaşlarımızın kendi sağlıklarına özen göstermesi bu başarının en kritik parçasıdır” dedi.

Diğer kanser tarama hizmetleri devam ediyor

Zeren ayrıca, meme kanseri taramalarının yanı sıra rahim ağzı (serviks) ve kolorektal kanser taramalarının da ücretsiz olarak sürdüğünü hatırlattı. Tüm vatandaşlar düzenli tarama yaptırmaya davet edildi.