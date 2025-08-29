Manisa'nın Kula ilçesinin Belediye Başkanı Dr. Hikmet Dönmez, sabah saatlerinde yaşanan su kesintisi nedeniyle sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MASKİ) sert bir çıkış yaptı. Başkan Dönmez, önceden yapılan uyarılara rağmen talimatlarının yerine getirilmediğini ve Kula halkının susuz bırakıldığını belirtti.

Halkın mağduriyetine giden süreç

Başkan Dönmez, işe ve okula gidecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için MASKİ yetkililerine önceden haber verdiğini ve suyun sabah 06.00'da verilmesi gerektiğini ilettiğini söyledi. Dönmez, "Boruların dolması ve suyun basınç kazanması için sabah 06.00 hayati önem taşıyordu. O saatte su verilmezse, Kula'nın genelinde suyun musluklara ulaşması saat 08.00'i bulacaktı. Buna rağmen, sabah saat 07.00 itibarıyla ilçe merkezinde dahi bir damla su yoktu. Yüksek kotlarda oturan hemşehrilerim ise suya daha da geç kavuştu" ifadelerini kullandı.

"Depolarda su var ama halk susuz"

Depolarda yeterli su bulunmasına rağmen, halkın suya erişememesine isyan eden Dönmez, bu durumu MASKİ'nin sorumsuzluğu olarak niteledi. "Depolarımızda su olmasına rağmen halkımın duş alabileceği tazyikte suyu veremedim. Bu benim değil, MASKİ'nin ayıbıdır" diyen Dönmez, verdiği talimatların dikkate alınmamasını eleştirdi. "Kula halkının sabah işe ve okula susuz gitmesini kabul edemem" diyerek duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

"Sorumluluk benim, suç benim değil"

Yaşananlar nedeniyle Kula halkından özür dileyen Başkan Dönmez, halkının sıkıntılarını kendi sorumluluğu olarak gördüğünü ancak yaşanan bu durumun suçlusunun kendisi olmadığını vurguladı. "Halkımın bir gün sonrasını düşünerek suyun saat 06.00'da açılması için talimat verdim. Buna rağmen dinletemedim. Yüzünü yıkayamadan, duş alamadan işine ve okuluna gitmek zorunda kalan halkımdan özür diliyorum. Bu durum vicdanıma ağır geliyor" dedi.

"Haksızlık karşısında susmayacağım"

Açıklamasını, "Seçimden önce halkıma yemin ettim; haksızlık karşısında susarsam dilsiz şeytan olayım. Ben susmam, susmayacağım. Halkımın mağduriyetinin devam etmesine göz yummam" sözleriyle sürdüren Dönmez, MASKİ yetkililerini daha duyarlı, daha sorumlu ve daha çözüm odaklı olmaya davet etti.

Başkan Dönmez'in, kendi partisinden olan büyükşehir belediyesine bağlı bir kuruma yönelik "MASKİ'ye söz geçiremiyorum" ifadesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı Dönmez'e destek verirken, bazıları ise iki CHP'li kurum arasındaki bu gerilimi sorguladı.