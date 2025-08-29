yönüne ilerleyen Semih G. (49) yönetimindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil, kavşaktan aniden çıkan Yahya Saban (73) kontrolündeki 35 YHU 57 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Saban’ın kullandığı otomobil hurdaya döndü.

Sürücü olay yerinde can verdi

Kazada sürücü Yahya saban olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan Ayşe Saban (68), Aysun Saban (48) ve Mehmet Bozhan (46) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için sürücülere kavşaklarda dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.