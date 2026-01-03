Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşine kaynar su döküp şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan 19 yaşındaki M.A.İ.A. hakkında hüküm verildi. Mahkeme, çaydanlık ve sıcak suyu suçta kullanılan araç sayarak M.A.İ.A.’yi toplam 1 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada yargılanan baba G.A. ise beraat etti.

Olayın arka planı camide başladı

Dosyaya giren bilgilere göre olay zinciri, 29 Eylül günü Lalapaşa Camisi’nde yaşanan bir ihbarla başladı. Camide imam odasının kapısının kırıldığını fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, camiye zorla girildiğini ve içeride uygun olmayan davranışlarda bulunulduğunu tespit etti. Yürütülen soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve kız çocuğu S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

Görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı

Bu gelişmelerin ardından, ağabey M.A.İ.A.’nin kız kardeşi S.A.’ya evde şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, M.A.İ.A.’nin kız kardeşine bağırdığı, saçından tutarak darp ettiği ve elindeki çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döktüğü anlar yer aldı. Şiddet anlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri M.A.İ.A.’nin adresini tespit ederek eve baskın düzenledi. Gözaltı öncesinde tişörtünü yaktığı ve bıçakla kendine zarar verdiği belirtilen M.A.İ.A., hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Baba G.A. da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mağdur S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

“Yalnızca tokat attım” dedi

Soruşturma sonunda baba G.A. hakkında “kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralamaya yardım”, M.A.İ.A. hakkında ise “kötü muamele”, “silahla tehdit” ve “kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralama” suçlarından dava açıldı. Dosya, Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan baba G.A., olay tarihinde hastanede tedavi gördüğünü belirterek suçlamaları reddetti. Avukatı da dosyada müvekkilinin eyleme katıldığına dair bir delil bulunmadığını ifade etti. Sanık M.A.İ.A. ise suyun kaynar olmadığını ileri sürdü. Olayın yanlış anlaşıldığını savunan M.A.İ.A., kız kardeşinin çaydanlığa vurması sonucu suyun yüzüne geldiğini, yalnızca tokat attığını iddia etti.

Mağdur S.A. ve annesi ise duruşmada sanıklardan şikâyetçi olmadıklarını beyan etti.

Savcılık mütalaasında baba G.A. için beraat, M.A.İ.A. için ise kasten yaralama suçundan ceza talep etti. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, M.A.İ.A.’yi “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçun sıcak su ve çaydanlık kullanılarak ve kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza artırıldı. Olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının belirlenememesi nedeniyle cezada indirime gidildi. M.A.İ.A. ayrıca “kadına karşı tehdit” suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti. Baba G.A. hakkında da tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.